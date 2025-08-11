ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 11 августа 2025, 18:13

Трамп заявил, что приедет в Россию 15 августа

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа в России. Соответствующее заявление он сделал, выступая в Белом доме.

"Я встречусь с Путиным. Я отправлюсь в Россию в пятницу", - заявил Трамп.

Никаких других подробностей он не привел. Как подчеркивает ТАСС, президент США мог оговориться. Ранее власти США и России сообщали о подготовке встречи между Трампом и Путиным, однако ожидалось, что главы государств встретятся 15 августа на Аляске

Напомним, информацию о готовящейся встрече двух лидеров подтвердил помощник Путина Юрий Ушаков, комментируя итоги встречи российского президента и спецпосланника США Стивена Уиткоффа. Позднее стало известно, что она состоится 15 августа на Аляске. При этом Ушаков отметил, что  было бы "естественно ориентироваться" на проведение следующей встречи Путина и Трампа на территории России. 

Анастасия Луценко, фото: сайт Кремля


