7 августа 2025, 11:29

Встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут встретиться уже на следующей неделе, сообщил 7 августа ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова. О месте проведения встречи сообщат позднее. 

"Был ориентир обозначен как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи, и сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно", - приводит слова Ушакова ТАСС.

Помощник президента России также отметил, что в Кремле положительно относятся к проведению встречи на следующей неделе. По словам Ушакова, место уже было согласовано, о нем сообщат позднее.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп намерен в краткие сроки договориться о встречах как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, днем ранее Путин провел встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. По словам Ушакова, у Путина и Уиткоффа состоялся "весьма полезный и конструктивный разговор". Трамп также назвал встречу российского президента и спецпосланника США "очень продуктивной" и заявил, что есть "хорошие шансы" на встречу самого президента США с Путиным и Зеленским.

Анастасия Луценко


