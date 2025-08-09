Путин и Трамп встретятся на Аляске на следующей неделе

Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом состоится 15 августа на Аляске, сообщил последний в посте, опубликованном в социальной сети Truth Social. Позже эту информацию подтвердили в Кремле.

"Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведён столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", — приводит пресс-служба Кремля слова помощника российского президента Юрия Ушакова.

Ушаков также выразил мнение о том, что было бы "естественно ориентироваться" на проведение следующей встречи Путина и Трампа на территории России. Соответствующее приглашение уже направлено американскому лидеру.

На Аляске Трамп и Путин обсудят вопросы "достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса", отметил Ушаков.

О возможности проведения встречи Путина и Трампа на следующей неделе сообщалось двумя днями ранее. До этого, 6 августа, Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Ушаков назвал встречу "деловой, конструктивной" и выразил мнение, что "обе стороны могут быть удовлетворены итогами разговора".

Андрей Казарлыга, фото: Kremlin.ru