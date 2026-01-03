МИД России призвал Трампа освободить Мадуро

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением в связи с подтверждением информации о нахождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги на территории США. Российский МИД призвал западных коллег освободить главу Венесуэлы и создать условия для диалога по спорным вопросам.

"Решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу", – говорится в заявлении МИД.

Ранее в этот день министр иностранных дел Сергей Лавров по телефону поговорил с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дэлси Родригес Гомес. Российский дипломат выразил солидарность с народом Венесуэлы.

Утром 3 января США провела военную операцию на территории Венесуэлы, целью которой стал захват президента Мадуро. Глава США Дональд Трамп во время пресс-конференции заявил, что американские власти намерены подвергнуть Мадуро суду. Основная претензия Трампа к Мадуро связана с вероятной причастности последнего к организации наркотрафика. Контроль над Венесуэлой во время переходного периода намерены осуществлять американцы.

Мадуро возглавляет Венесуэлу с 2013 года.

Константин Леньков / Фото: МИД России