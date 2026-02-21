Житель Ленобласти задержан после того, как облил жену и пасынка бензином

Полиция задержала 39-летнего жителя поселка Романовка в Ленобласти после сообщения о том, что он мог облить бензином супругу и ее 13-летнего сына, рассказали 21 февраля в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мужчина якобы угрожал поджечь членов семьи на почве ревности к жене. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сообщение в полицию поступило от подростка, который заявил, что отчим угрожает ему и его матери. После этого сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что мужчина, находясь в квартире жилого дома, на почве ревности облил бензином и угрожал поджечь жену и ее несовершеннолетнего сына. Телесных повреждений пострадавшие не получили.

После конфликта мужчина сбежал, однако правоохранители установили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру