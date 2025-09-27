В Петербурге задержали бездомного по делу о ложном сообщении о теракте

Полиция Петербурга задержала бездомного по делу о заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщили 27 сентября в региональном ГУ МВД. Причиной послужило заявление о якобы имеющейся угрозе, прозвучавшее двумя днями ранее в универсаме на проспекте Мечникова.

На место выехали правоохранители и сотрудники экстренных служб. Информация о возможной опасности подтверждения не нашла.

"По подозрению в совершении этого преступления сотрудники полиции задержали 49-летнего господина без определенного места жительства и занятий", — проинформировали в полицейском Главке.

Задержанному может грозить штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или же лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее Зеленогорский районный суд приговорил петербуржца к одному году лишения свободы условно из-за заявления о будто бы готовящемся теракте в электричке. Фигурант признал вину, дело рассматривали в особом порядке.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру