В Ленобласти суд арестовал двух фигурантов дела об отравлениях алкоголем

Сланцевский городской суд Ленинградской области отправил под арест двоих подозреваемых по делу о торговле суррогатным алкоголем, сообщили 27 сентября в объединенной пресс-службе судов региона. Мера пресечения фигуранту 1946 года рождения и его предполагаемой подельнице 1964 года рождения избрана сроком на один месяц и 30 дней.

По версии следствия, жительница области приобретала без лицензии и хранила спиртосодержащую продукцию, после чего перевозила ее сообщнику для продажи в деревне Гостицы. Это могло привести к ряду смертей из-за отравления суррогатным алкоголем.

О массовом отравлении метиловым спиртом в Сланцевском районе стало известно накануне. Позже появилась информация о смертях в Волосовском и Кингисеппском районах области. Всего погибнуть от суррогатного спиртного могли 25 человек. Согласно данным областной прокуратуры, всего по делу задержано восемь человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Утром в субботу стало известно о предъявлении двоим фигурантам обвинения в производстве и сбыте продукции, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

