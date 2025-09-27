Восемь человек задержаны в связи с отравлениями алкоголем в Ленобласти

По подозрению в причастности к распространению суррогатного алкоголя в Ленинградской области задержаны восемь человек, сообщили 27 сентября в прокуратуре региона. Общее количество погибших от отравлений могло достичь 25 человек.

Как сообщил портал 47news, накануне в Волосовском районе возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) из-за гибели шести человек от некачественного спиртного в период с 10 по 17 сентября. По подозрению в причастности к произошедшему задержан 63-летний житель Волосово. Ранее было известно о 19 смертях, произошедших на территории Сланцевского района.

"При надзорном сопровождении прокуратуры по фактам смертельных отравлений в Сланцевском и Волосовском районах проведён ряд обысков, задержаны восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя", — рассказали в прокуратуре.

В ходе обысков удалось изъять более тысячи литров суррогатного алкоголя. Источник его поступления в регион устанавливается. Как уточнили в прокуратуре, решается вопрос об аресте подозреваемых.

В Следственном комитете рассказали о предъявлении двум местным жителям обвинения в производстве и сбыте продукции, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, в сентябре они сбыли в Сланцевском районе алкогольную продукцию с содержанием метанола, в результате чего от отравления погибли люди. Накануне сообщалось о задержании по делу пенсионера и воспитательницы детского сада.

UPD: По информации представителя МВД Ирины Волк, также смерти от суррогатного алкоголя были зафиксированы в Кингисеппском районе Ленобласти.

Андрей Казарлыга / Фото: Прокуратура Ленинградской области