Полиция обнаружила узел связи аферистов в квартире на улице Маршала Казакова

Сотрудники полиции накрыли узел связи онлайн-мошенников в квартире жилого дома на улице Маршала Казакова, рассказали 27 сентября в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Правоохранители заявили, что обслуживанием техники занимались два иностранца в возрасте 24 и 22 лет. Обоих суд отправил в СИЗО по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ст. 274.3 УК РФ).

По версии МВД, молодые люди отвечали за бесперебойную связь между мошенниками и их жертвами. Для этого они якобы установили специальное оборудование в виде SIM-боксов с оформленными на подставных лиц SIM-картами. Техника использовалась для массовых звонков жителям России. При обыске в квартире изъяли 260 SIM-карт, три SIM-бокса, компьютерную технику и банковские карты.

От действий злоумышленников могли пострадать двое петербуржцев, отдавшие суммарно аферистам свыше 300 тысяч рублей. Помимо этого, в полиции считают иностранцев причастными к еще 12 эпизодам мошенничества.

Ранее депутат Законодательного собрания Павел Крупник предложил ограничить 30 тысячами рублей в сутки сумму денежных переводов со счетов пожилых людей. Подобная мера, по его мнению, позволила бы уберечь пенсионеров от действий мошенников.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти