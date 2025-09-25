Крупник предложил ограничить пенсионерам переводы более 30 тысяч рублей

Лидер фракции "Единая Россия" в петербургском Заксобрании Павел Крупник предложил ввести лимит на банковские переводы для пенсионеров, сообщил RT 25 сентября. Соответствующее обращение депутат направил на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Своё предложение депутат связывает с растущим числом случаев мошенничества, особенно в отношении людей старшего возраста. По его словам, пенсионеры наиболее уязвимы перед мошенниками из-за мировоззрения и советского воспитания, так как они доверяют лицам, представляющимся сотрудниками финансовых учреждений, "служб безопасности" и "Центробанка".

В связи с этим Крупник предлагает внедрить отдельный механизм банковских переводов для пожилых людей. По мнению депутата, целесообразно установить для пенсионеров суточный лимит на банковские переводы в размере не более 30 тысяч рублей. Для перевода более крупной суммы им нужно будет пройти верификацию в отделении в банка или самостоятельно позвонить в учреждение. Он также предлагает внедрить практику самозапрета на крупные переводы на определённое время или с конкретных счетов.

Напомним, ранее Крупник предложил ввести административную ответственность для пациентов за злоупотребление медицинской помощью. По его словам, некоторые пациенты воспринимают вызов скорой помощи как своё особое право и могут оскорблять специалистов из-за несогласия с медицинскими протоколами.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру