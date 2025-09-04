Крупник предложил наказывать пациентов за злоупотребление медпомощью

Лидер фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Павел Крупник предложил ввести административную ответственность для пациентов за злоупотребление медицинской помощью, сообщил 4 сентября RT. Суть идеи парламентарий изложил в обращении на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

По словам Крупника, медицинские работники отмечают тенденцию, согласно которой пациенты якобы воспринимают вызов скорой помощи как свое особое право. При этом они считают возможным выбирать состав бригады и вмешиваться в работу медиков, а в случае несогласия с медицинскими протоколами некоторые позволяют себе оскорблять специалистов и даже нападать на них.

Аналогичные ситуации происходят в больницах и поликлиниках, отметил Крупник. В качестве примера он привел требования пациентов предоставить им врача определенных религиозных взглядов, отказы соблюдать лечебный режим и попытки добиться особых условий лечения.

Крупник попросил Мурашко оценить "целесообразность и своевременность" внедрения административной ответственности за злоупотребления медпомощью и создание помех медикам в их работе. Также он высказался о возможности возмещения стоимости медпомощи при злонамеренном злоупотреблении ею.

В середине августа Крупник обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с предложением ввести маркировку контента, созданного нейросетями. По мысли парламентария, это позволило бы противостоять распространению фейков в интернете. До этого, в апреле, он адресовал похожее обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру