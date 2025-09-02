ЗакС разрешит Смольному определять порядок работы чиновников с молодежью

Депутаты Законодательного собрания Петербурга внесли на рассмотрение парламента законопроект о наделении правительства города правом по установлению порядка участия молодежи в консультативных и совещательных органах, созданных Смольным. Документ опубликован на сайте Заксобрания 2 сентября.

В пояснительной записке к документу уточняют, что предложение подготовлено в связи с изменениями федерального законодательства в части реализации молодежной политики. Инициатива включена в план законотворческой работы городского парламента и губернатора Петербурга на 2025-2026 годы.

Авторами законопроекта стали Всеволод Беликов, Павел Иткин, Андрей Малков и Денис Четырбок.

Отметим, в Петербурге уже существует ряд молодежных совещательных органов. Подобные объединения есть в районных администрациях и различных ведомствах. Также существует Молодежная коллегия при губернаторе. Она является рабочей группой при координационном совете по молодежной политике. В нее входят молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру