Приготовление к диверсии стоило петербуржцу девяти лет свободы

Городской суд Петербурга приговорил к девяти годам лишения свободы фигуранта дела о приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30 — пп. б, в ч. 2 ст. 281 УК РФ) и о склонении к диверсионной деятельности (ч. 1 ст. 281.1 УК РФ), сообщила 5 февраля объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Первые три года Максиму Грузнову предстоит отбывать в тюрьме, остаток срока он проведет в колонии строгого режима.

Суд установил, что к концу сентября 2024 года у Грузнова сформировался умысел на совершение поджога военной авиационной техники российской армии. Как уточняет судебная пресс-служба, сделать он это собирался "в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, а также причинения значительного имущественного ущерба Министерству обороны Российской Федерации".

Для исполнения задуманного гражданин провел разведку местности около запасного въезда одного из авиапредприятий. Там он собирал информацию о военной технике, об охране и о ведущих к предприятию путях. Вместе с ним были двое знакомых, которых он склонял к поджогу техники. Прогулка завершилась после того, как всех троих заметила охрана.

Позже фигурант вновь подступился к одному их бывших с ним знакомых с предложением совершить диверсию. На это последовал отказ от собеседника.

В суде Грузнов вину не признал. Под арестом он содержался с ноября 2024 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру