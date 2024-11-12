Петербуржца отправили в СИЗО за попытку поджечь военную авиационную технику

Петроградский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для Максима Грузнова в рамках дела о попытке совершить диверсию (ч.1 ст.30 – ч.1 ст.281 УК РФ) и содействии диверсионной деятельности (ч.1 ст.281.1 УК РФ), об этом 12 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие предполагает, что Грузнов попытался поджечь военную авиационную технику. Чтобы точно осуществить задуманный поджог, он склонял других лиц к совершению преступления.

В суде мужчина просил более мягкую меру пресечения, однако суд решил все-таки отправить Максима Грузнова в СИЗО до 11 января 2025 года.

Напомним, что Первый западный окружной военный суд 30 октября начал рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемых в попытке подрыва опор линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций. Обвиняемые признали свою вину.

Фото: ЗАКС.Ру