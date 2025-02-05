В России вводится реестр нелегальных мигрантов

Федеральный закон о внесении изменений в КоАП, позволяющий сотрудникам МВД самостоятельно принимать решение о высылке иностранных граждан, нарушивших условия пребывания в стране, вступил в силу 5 февраля. Ранее подобное право было только у суда и пограничной службы. Соответствующие поправки были приняты в июле 2024 года.

Кроме того, сотрудники полиции смогут вносить нарушителей миграционного законодательства в реестр контролируемых лиц. Иностранцам, попавшим в данный реестр, будет запрещено изменять место жительства, покидать субъект РФ, в котором он проживает, приобретать недвижимость, заключать брак, регистрировать транспортные средства, осуществлять банковские операции и открывать счет, регистрироваться в качестве ИП. Детей-мигрантов, незаконно находящихся на территории России, не смогут принимать в школы и детские сады.

Напомним, что ранее ЛДПР предложила ограничить срок заключения трудовых договоров с мигрантами одним годом.

фото ЗАКС.Ру