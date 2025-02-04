ЛДПР предложила заключать трудовые договоры с мигрантами только на год

Пакет законопроектов с предложением сократить срок заключения трудового договора с низкоквалифицированными иностранными рабочими до одного года был внесен в Госдуму 4 февраля. Авторами проектов выступили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий совместно с другими депутатами фракции. Высококвалифицированных специалистов из других стран данные ограничения не коснутся.

По мнению авторов, проект поможет сократить число нелегальных мигрантов и обеспечить приоритет для граждан России при устройстве на работу. Слуцкий напомнил, что число иностранцев, незаконно находящихся на территории страны, составляет порядка 670 тысяч человек.

"Нередко, выполнив необходимые работы, иностранцы продолжают трудовую деятельность уже в тёмную, оставаясь в нашей стране в нарушение действующего законодательства", — цитирует председателя ЛДПР пресс-служба партии.

Согласно законопроекту, иностранный гражданин будет вынужден покинуть РФ по истечению срока действия договора или в случае его досрочного расторжения в течение 10 рабочих дней, при условии, что он не заключил новый трудовой договор. Новый договор должен быть заключен не позднее 20 рабочих дней со дня истечения срока действия предыдущего. В случае несоблюдения условий, прописанных в законопроекте, иностранный гражданин будет подлежать депортации.

Эту инициативу Слуцки анонсировал еще летом 2024 года. Тогда он сообщал, что проект направлен на отзыв в правительство. Кабмин в своем заключении указал, что предложение ЛДПР нуждается в существенной доработке.

"Ограничение срока действия трудового договора, заключенного временно проживающими и (или) постоянно проживающими на территории Российской Федерации иностранными гражданами, приведет к росту нелегальной занятости среди указанных категорий иностранных граждан", - говорится в частности в отзыве правительства.

Напомним, что в 2024 году в Петербурге и Ленобласти около 90 тысяч мигрантов привлекли к ответственности за нарушение правил пребывания в стране, почти 14 тысяч человек были депортированы.

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