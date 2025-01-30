Из Петербурга и Ленобласти выдворили за год почти 14 тысяч мигрантов

В 2024 году в Петербурге и Ленинградской области почти 90 тысяч иностранных граждан привлекли к ответственности за нарушение режима въезда и пребывания в России, сообщает 30 января "Интерфакс".

По данным регионального главка МВД, выдворено и депортировано около 14 тысяч нарушителей, принято более 4,5 тысячи решений о сокращении срока временного пребывания. В ФСБ направлено свыше 38 тысяч представлений о запрете въезда в страну для мигрантов-нарушителей.

Контроль за получением сертификатов о владении русским языком также был ужесточен. В полиции отметили, что около 30% претендентов в 2024 году не прошли экзамены.

Число выданных трудовых патентов сократилось более чем на 15%. Это связано с более строгими требованиями к документам для получения разрешений на работу.

За год 95 человек лишились гражданства, из них 53 — из-за уголовных дел, а 42 — за уклонение от постановки на воинский учет.

Кроме того, полиция ликвидировала вдвое больше преступных групп, причастных к незаконной миграции, чем годом ранее. В суды направили дела против 72 предполагаемых организаторов подобных схем.

ЗАКС.Ру сегодня писал о том, что в ходе рейда в Московском и Колпинском районах петербургская полиция доставила в отделы более 100 мигрантов. Основными объектами проверки стали две крупные стройки на Пулковском шоссе и овощебаза на Софийской улице в Петро-Славянке.

фото: ЗАКС.Ру