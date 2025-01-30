Сотрудники МВД провели миграционный рейд на юге Петербурга

Полиция Петербурга доставила в отделы более 100 человек в рамках очередного рейда по выявлению нелегальных мигрантов в Московском и Колпинском районах. Как сообщает 30 января пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, у них были выявлены нарушения миграционного законодательства. Основными объектами проверки стали две крупные стройки на Пулковском шоссе и овощебаза на Софийской улице в Петро-Славянке.

Также рейд затронул крупные автомагистрали на юге города. В результате проверки на дорогах были выявлены еще 24 нарушителя порядка пребывания на территории России. Еще на шестерых водителей инспекторы ГАИ составили протокол о нарушении правил дорожного движения.

Напомним, что на прошлой неделе миграционный рейд затронул также Калининскую овощебазу. В результате проверки около 70 мигрантов были доставлены в отделы полиции.

кадр из видео пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти