Полиция проверила Калининскую овощебазу на нарушения миграционного законодательства

В Петербурге полиция провела проверку на одной из крупнейших оптовых площадок города – Калининской овощебазе, об этом 20 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мероприятие было направлено на выявление нарушений миграционного законодательства. В ходе проверки были проверены несколько сотен человек, большинство из которых – иностранные граждане.

Около 70 мигрантов были доставлены в отделы полиции и привлечены к административной ответственности за нарушения, включая предоставление ложных сведений при миграционном учете и нарушение режима пребывания. Кроме того, полицейские выявили троих иностранных граждан, недавно получивших российские паспорта, но не вставших на воинский учет. Всем им были вручены повестки в военные комиссариаты.

Напомним, что в МВД разрешили незаконным мигрантам узаконить свой статус в России до конца апреля, чтобы избежать депортации.

Фото: ЗАКС.Ру