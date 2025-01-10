МВД разрешило мигрантам легализовать свое пребывание в России до конца апреля

Министерство внутренних дел России с 1 января начало прием заявлений от иностранных граждан, которые находятся в стране без законных оснований. Эта мера позволит мигрантам урегулировать свой правовой статус и избежать депортации после 30 апреля 2025 года. Об этом сообщает ТАСС 10 января со ссылкой на главное управление по вопросам миграции МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что иностранцы, нарушившие режим пребывания, обязаны до конца апреля лично обратиться в территориальные подразделения МВД или в филиалы ФГУП "ПВС" МВД России по месту нахождения. Там они смогут пройти все необходимые процедуры и получить документы, дающие право на легальное пребывание в стране.

Согласно указу президента, иностранные граждане, которые воспользуются этой возможностью, не будут выдворены из России, помещены в спецучреждения или лишены права на въезд в страну в будущем. Однако в МВД напомнили, что те, кто проигнорирует эту возможность и не обратится за легализацией, подлежат депортации с последующим запретом на въезд.

Ранее сообщалось, что во время новогодних праздников из Петербурга выдворили 87 мигрантов. Еще пять иностранных граждан, нарушивших правила пребывания в стране, получили штрафы.

фото: ЗАКС.Ру