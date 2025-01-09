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Новости 18:13

За время новогодних праздников в Петербурге выдворили 87 мигрантов

фото ЗакС политика За время новогодних праздников в Петербурге выдворили 87 мигрантов

С 1 по 8 января петербургские суды рассмотрели 116 административных протоколов о нарушении миграционного законодательства. В результате 87 человек были выдворены за пределы России, сообщила глава Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале 9 января. 

Еще пять иностранных граждан, нарушившие правила пребывания в стране, получили штрафы. Также 24 материала об административном правонарушении были возвращены составителям или производство по ним прекратили. 

В беседе с ЗАКС.Ру руководитель пресс-службы Дарья Лебедева сообщила, что всего в суды поступило именно 116 дел. Напомним, в петербургском Главке рассказывали, что в новогоднюю ночь полицейские составили чуть меньше 400 протоколов во время массовой проверки иностранцев в центре города. 

Напомним, в 2024 году российские суды выдворили более 80 тысяч иностранцев.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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