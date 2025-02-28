Иностранцам предложили работать по одному патенту в Петербурге и Ленобласти

Минфин рассматривают возможность разрешить иностранным гражданам использовать один патент для трудоустройства в двух смежных регионах, об этом 28 февраля пишет РБК.

Инициатива затронет такие агломерации, как Москва и Подмосковье, а также Петербург и Ленинградскую область. Минфин подготовил соответствующие поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

По новым правилам, мигранты смогут работать в одном регионе, если получат патент в другом. Например, патент, выданный в Петербурге, будет позволять работать и в Ленобласти. Ожидается, что изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года. В ведомстве считают, что это упростит трудовую миграцию и снижение издержек для бизнеса.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вводить визы для трудовых мигрантов. По его словам, принимаемые меры в сфере миграции направлены на усиление контроля, а не на создание препятствий.

Фото: ЗАКС.Ру