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В России не будут вводить визовый режим для трудовых мигрантов

фото ЗакС политика В России не будут вводить визовый режим для трудовых мигрантов

Россия должна ужесточить контроль за поведением трудовых мигрантов, но вводить визовый режим нецелесообразно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме, передает 19 февраля ТАСС.

По его словам, меры, принимаемые в отношении мигрантов, направлены на усиление контроля, а не на создание препятствий. Лавров подчеркнул, что слишком жесткие ограничения не соответствуют долгосрочным интересам России, хотя за порядком необходимо следить.

Министр напомнил, что в рамках Евразийского экономического союза граждане стран-участников имеют равные права на въезд и работу в России. Однако, по его мнению, правила придется уточнить: власти должны понимать, где находятся иностранные рабочие и кто за них отвечает.

Он отметил, что вопросы регулирования миграции обсуждались с послами стран ЕАЭС, и выразил уверенность, что усиление контроля можно реализовать без создания искусственных барьеров.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что около 95 тысяч иностранцев проживают в России незаконно. Это стало известно благодаря реестру контролируемых лиц, в который вносят всех нелегальных мигрантов. В случае попадания в реестр им будет запрещено менять место жительства, покидать регион проживания, приобретать недвижимость, заключать брак, регистрировать транспорт и открывать счета в банках.

фото с сайта Кремля


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