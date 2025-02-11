Более 95 тысяч иностранцев в России находятся незаконно

С момента запуска реестра контролируемых лиц россияне проверили через онлайн-сервисы МВД и "Госуслуги" более 688 тысяч иностранцев. 592 663 человека находятся в стране легально, а 95 608 — с нарушениями миграционного законодательства, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале 11 феврале.

Волк напомнила, что работодателям и работникам сферы услуг, включая образовательные учреждения, следует проверять информацию о клиентах или потенциальных сотрудниках. За предоставление услуг иностранцам из реестра предусмотрена административная ответственность.

Реестр контролируемых лиц заработал с 5 февраля. Нарушителям миграционного законодательства будет запрещено менять место жительства, покидать регион проживания, приобретать недвижимость, заключать брак, регистрировать транспорт и открывать счета в банках. Детям из семей незаконных мигрантов также будет отказано в зачислении в школы и детские сады.

Волк уточнила, что иностранцы, которые урегулировали свой правовой статус, исключаются из реестра контролируемых лиц.

фото: ЗАКС.Ру