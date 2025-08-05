В СПбГУ нашли нарушения в исполнении бюджета в 2024 году

Счетная палата России проверила, как в некоторых российских вузах исполняли бюджет в 2024 году, сообщила пресс-служба ведомства 5 августа. Ведомство обнаружило ряд нарушений в СПбГУ.

Всего под проверку попали четыре вуза: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (РАЖВиЗ). Как установили в Счетной палате, все учреждения исполнили свои расходы на высоком уровне: РАНХиГС — на 99,7%, МГУ и РАЖВиЗ — на 99,9 %, а СПбГУ — на 100 %.

При этом во всех проверяемых вузах были обнаружены нарушения. Чаще всего они касались сферы закупок, управления федеральным имуществом, формирования госзадания и осуществления капвложений. При этом в Счетной палате отмечают, что нарушения носят системный характер и ранее уже были замечены ведомством.

"В СПбГУ в числе основных нарушений отмечены: несоблюдение установленных РОКС (Реестр объектов капитального строительства) сроков реализации объектов, невзыскание неустойки по трем строительным контрактам и несогласованное проведение строительных работ на объектах культурного наследия, а также отсутствие консервации по четырем объектам, строительство которых остановлено", - говорится в публикации Счетной палаты.

Кроме того, ведомство отметило рост просроченной задолженности вуза по субсидиям и на осуществление капвложений. За 2024 год она выросла в 33 раза — с 17,7 млн рублей до 584 млн рублей.

Напомним, в феврале 2025 года Куйбышевский районный суд приговорил к 4 годам условно бывшего начальника Управления по эксплуатации баз СПбГУ Алексея Степанова по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Степанов организовал схему, при которой университет заключил фиктивный договор поставки товарно-материальных ценностей.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру