Стоимость патента для мигрантов в Петербурге и Ленобласти увеличится до 8 тысяч рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Ленобласти договорились увеличить стоимость патента для мигрантов до 8 тысяч рублей, сообщил 31 июля Дрозденко в своем Telegram-канале. Теперь действие патентов будет распространяться сразу на два региона.

Встреча губернаторов состоялась на заседании Координационного совета в сфере социально-экономического развития Петербурга и Ленобласти. В ходе нее Беглов и Дрозденко осуждали создание единого рынка труда для двух регионов. Как подчеркнули оба губернатора, приоритет в этом вопросе будет отдаваться местным кадрам – жителям Петербурга и Ленинградской области.

Кроме того, Беглов и Дрозденко сообщили о планах заключить соглашение, по которому на территории обоих регионов будет действовать один патент для иностранных граждан.

"Регионы будут работать в единой концепции рынка труда. Планируем, что стоимость единого патента для иностранных граждан для работы в наших регионах составит 8 тысяч рублей", - прокомментировал решение Дрозденко.

Напомним, патент на работу на территории России необходим гражданам стран, с которыми у РФ установлен безвиз: Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Молдова и ряд других государств. Исключением являются только граждане стран-членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан). При этом действие патента распространяется только на территорию региона, в котором он был выдан.

В марте 2025 года в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий Петербургу и Ленобласти, а также Москве и Московской области заключить соглашение, по которому на работу в этих регионах будет действовать один патент. Инициатива была принята Госдумой в третьем чтении в конце мая.

Отметим, что в начале июня зампред петербургского Заксобрания Павел Иткин (ЛДПР) призвал Беглова увеличить стоимость патента для трудовых мигрантов. Иткин предлагал поднять стоимость до 10-15 тысяч рублей, чтобы он сравнялся со средним размером НДФЛ в регионе.

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео пресс-службы администрации Ленобласти