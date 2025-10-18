В Петербурге простились с трехкратным олимпийским чемпионом Дитятиным

Церемония прощания с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Дитятиным состоялась в Петербурге 18 октября. Как сообщили в РГПУ имени Герцена, где он преподавал, помимо гражданской панихиды, также состоялось отпевание усопшего в Воскресенском Смольном соборе.

"Проститься с Александром Николаевичем пришли его родные и близкие, коллеги по спортивному сообществу, в том числе олимпийский чемпион по плаванию Андрей Крылов, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, член президиума Федерации гимнастики России Александр Клочков, ветераны спорта", — рассказали в пресс-службе РГПУ.

Проститься с прославленным спортсменом пришли ректор РГПУ Сергей Тарасов, преподаватели, студенты и выпускники вуза. Также почтить память Александра Дитятина пришли глава комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь и заместитель начальника регионального ГУ МВД Олег Дорофеев.

Тарасов зачитал соболезнования от главы Минпросвещения Сергея Кравцова, который отметил заслуги Дитятина в спорте и его работу в сфере образования. В своем прощальном слове ректор назвал покойного "человеком высоких моральных качеств, искренним, отзывчивым и преданным своему делу" и отметил его профессионализм, доброту и умение находить общий язык с каждым.

О смерти Дитятина стало известно во вторник, 14 октября. Выдающийся гимнаст скончался в возрасте 68 лет. Он известен как первый спортсмен, завоевавший восемь наград в рамках одной Олимпиады. Свое достижение он установил на Олимпиаде в Москве в 1980 году. Спустя три года он отошел от спорта, после чего занялся тренерской и преподавательской деятельностью. В 2002 году возглавил кафедру гимнастики и фитнес-технологий РГПУ.

Андрей Казарлыга / Фото: РГПУ имени А. И. Герцена