Линченко и Повелия просят организовать встречу жителей Фарфоровского поста с чиновниками комитетов

Глава МО № 72 Павел Швец попросил Смольный разъяснить жителям Фарфоровского поста, в каком порядке и по каким условиям планируют изымать жилые помещения для строительства Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). С предложением провести такую встречу муниципал обратился к вице-губернаторам Анатолию Повелию и Николаю Линченко. Текст письма Швец опубликовал в своем Telegram-канале 3 июля.

"В муниципальное образование № 72 поступают обращения жителей домов, расположенных на Фарфоровском посту, обеспокоенных предполагаемым расселением и отсутствием информации об условиях выкупа принадлежащих гражданам жилых помещений", - говорится в письме.

На встрече он ожидает чиновников профильных комитетов Смольного и администрации Фрунзенского района, а также представителей ОАО "РЖД". Изначально чиновники предлагали обращаться за информацией в Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

Ранее о предстоящем изъятии земель для строительства сообщила районная администрация. Всего под угрозой сноса могут оказаться четыре дома, расположенных на Фарфоровском посту. Предполагается, что ВСМ может позволить добраться из Петербурга в Москву за 2 часа 15 минут.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру