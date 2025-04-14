Инвестор предложил Беглову помощь в защите дома на проспекте Обуховской обороны

Глава строительной компании "Союз" Заза Паскадзе направил обращение губернатору Петербурга Александру Беглову с предложением вложить часть средств ради сохранения старинного особняка на проспекте Обуховской обороны, 68, который может быть снесен из-за строительства дороги. Предприниматель предлагает передвинуть здание методом перекатывания на соседний участок. Подобные технологии уже применялись в Северной столице.

"Мы готовы вложить собственные средства, чтобы обеспечить перекат данного исторического особняка на соседний свободный участок. Тем самым освободится площадь для проектируемой трассы, но при этом сохранится ценное историческое здание. Компенсацией вложенных средств может стать передача прав собственности на спасенное здание - учитывая, что город уже снял его с учета и отдал под снос, убытки казны окажутся нулевыми", - говорится в обращении. Текст письма опубликовали в Градозащитном пресс-центре 14 апреля.

Отметим, компания Паскадзе специализируется на работах по капитальному ремонту исторических зданий. В портфолио строительной компании есть такие объекты как Дом Злобина на Большой Подъяческой и другие.

В защиту особняка на Обуховской обороне также высказывались многие представители градозащитного сообщества и представители архитектруной отрасли. На днях активисты провели акцию в защиту исторического дома.

Напомним, также на проспекте Обуховской обороны из-за планов по возведению моста через Неву может быть снесено бывшее здание школы, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру