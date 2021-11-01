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Новости 1 ноября, 19:44

Марченко ответил на претензии однопартийцев

фото ЗакС политика Марченко ответил на претензии однопартийцев

Петербургский депутат Госдумы Евгений Марченко, которого коллеги по "Единой России" планируют исключить из партии за голосование против проекта бюджета на 2022 год, высказался о ситуации в Instagram.

Депутат, напомним, решил голосовать против проекта после того как ему не дали задать вопрос министру финансов Антону Силуанову, представлявшему документ.  Марченко хотел спросить про строительство центра высокотехнологичной педиатрии в Петербурге. 

"Первый замруководителя фракции "Единой России" Вячеслав Макаров сообщил, что связался с ректором Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрием Ивановым и тот проинформировал, что не общался с Евгением Марченко по вопросу строительства педиатрического центра", – сообщили в "Единой России".

Предложенный к исключению депутат заявил, что эта информация не соответствует действительности. Он выложил фотографию полосы муниципальной газеты "Слово и дело Евгения Марченко", а также скан переписки с Ивановым, где тот согласовывает свой комментарий.

marchenko.JPG (316 KB)Скрин: Instagram/Евгений Марченко

"Мы тогда и обратились к депутату Государственной Думы РФ Марченко Евгению Евгеньевичу с просьбой поддержать нас в строительстве нового корпуса. И он, как всегда, откликнулся и сделал все, чтобы это состоялось. На данный момент проект проходит согласования, и Евгений Марченко в этом помогает. Я думаю, что через какое-то время мы будем иметь новые корпуса", – говорится в прямой речи Иванова.

Напомним, исключить Марченко из партии рекомендовала комиссия "Единой России" по этике. Президиум Генсовета намерен рассмотреть вопрос в ближайшее время.


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