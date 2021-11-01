Марченко ответил на претензии однопартийцев

Петербургский депутат Госдумы Евгений Марченко, которого коллеги по "Единой России" планируют исключить из партии за голосование против проекта бюджета на 2022 год, высказался о ситуации в Instagram.

Депутат, напомним, решил голосовать против проекта после того как ему не дали задать вопрос министру финансов Антону Силуанову, представлявшему документ. Марченко хотел спросить про строительство центра высокотехнологичной педиатрии в Петербурге.

"Первый замруководителя фракции "Единой России" Вячеслав Макаров сообщил, что связался с ректором Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрием Ивановым и тот проинформировал, что не общался с Евгением Марченко по вопросу строительства педиатрического центра", – сообщили в "Единой России".

Предложенный к исключению депутат заявил, что эта информация не соответствует действительности. Он выложил фотографию полосы муниципальной газеты "Слово и дело Евгения Марченко", а также скан переписки с Ивановым, где тот согласовывает свой комментарий.

Скрин: Instagram/Евгений Марченко

"Мы тогда и обратились к депутату Государственной Думы РФ Марченко Евгению Евгеньевичу с просьбой поддержать нас в строительстве нового корпуса. И он, как всегда, откликнулся и сделал все, чтобы это состоялось. На данный момент проект проходит согласования, и Евгений Марченко в этом помогает. Я думаю, что через какое-то время мы будем иметь новые корпуса", – говорится в прямой речи Иванова.

Напомним, исключить Марченко из партии рекомендовала комиссия "Единой России" по этике. Президиум Генсовета намерен рассмотреть вопрос в ближайшее время.