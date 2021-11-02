"Мы не клуб по интересам": Марченко исключили из "Единой России"

Президиум Генерального совета "Единой России" 2 ноября принял решение исключить депутат Госдумы Евгения Марченко из партии.

Поводом, как и сообщалось ранее, стал голос парламентария против проекта бюджета на 2022 год. Марченко единственный из всей фракции не поддержал документ. Комиссия по этике "Единой России" сочла это нарушением устава партии.

Секретарь Генсовета Андрей Турчак заявил, что устав не предусматривает исключений или особых случаев для тех или иных депутатов.

"Мы системная ответственная партия, а не клуб по интересам. Подобные факты должны жестко пресекаться. Есть обязательства перед гражданами, есть партийная дискуссия и есть принятое решение, за которое проголосовала фракция. И точка. Не нравится – до свидания", - передает слова Турчака пресс-служба партии.

Кроме того, Генсовет рекомендовал исключить парламентария из думской фракции единороссов.

Напомним, Марченко заседает в Госдуме с 2016 года. Он представляет одномандатный округ № 213 (Северный) Петербурга.