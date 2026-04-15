Рудаков пойдет на праймериз по 23-му округу

Депутат Законодательного собрания Антон Рудаков подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России", рассказали в партии 15 апреля. Парламентарий намерен идти в ЗакС по 23-му одномандатному округу.

"Все мои направления деятельности опираются на пожелания жителей, которые еженедельно приходят ко мне на личные приемы. Некоторые вопросы нужно было решать сразу, некоторые требовали системной проработки и законодательной инициативы. Отдельное направление — помощь бойцам и их семьям", — рассказал о своей работе депутат.

По мнению парламентария, за текущий созыв ему удалось "очень многое" сделать для жителей Невского района.

Сейчас одномандатный округ №23 в Мариинском дворце представляет Юрий Авдеев. Он планирует баллотироваться в ЗакС от региональной группы кандидатов № 23.

Нынешний созыв стал первым для Рудакова, который до избрания занимал должность замглавы администрации Невского района. Перед этим, в 2019-2020 годах, он руководил местной администрацией МО "Народный", а до того в течение пяти лет возглавлял ТИК №53.

Праймериз "Единой России" стартовали 11 марта, они продлятся до 30 апреля. Регистрироваться на них должны не только кандидаты, но и избиратели. Прием заявок от них продлится с 20 апреля по 29 мая. Непосредственно процедура голосования состоится в течение недели с 25 по 31 мая.

В сентябре петербуржцам предстоит выбирать депутатов Госдумы и ЗакСа, а также муниципальных депутатов в нескольких МО. Выборы пройдут в МО "Автово", в МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское" состоятся довыборы в составы советов. Ознакомиться с тем, по каким округам выдвигаются кандидаты, можно на интерактивной карте ЗАКС.Ру.

