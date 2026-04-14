Депутат Авдеев подался на праймериз "Единой России"

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга, бывший председатель комитета по физической культуре и спорту Юрий Авдеев подал заявку на праймериз, сообщили 14 апреля в региональном отделении партии. Экс-чиновник Смольного намерен баллотироваться в городской парламент от региональной группы кандидатов № 23.

"Моя работа строится исключительно на наказах избирателей. Мы проводим приемы жителей, оказываем адресную помощь ветеранам, людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям ребят, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции, передаем гуманитарную помощь в больших количествах. За это время была проделана большая работа, но еще остаются вопросы, которые нужно решать", — приводят слова Авдеева в пресс-службе "Единой России".

Авдеев избирался в Заксобрание два срока подряд по 23-му одномандатному округу. В прошлом депутат занимал пост заместителя губернатора Псковской области. В период с 2011 по 2016 год он трудился на должности главы комитета по физической культуре и спорту Петербурга.

Предварительное голосование "Единой России" началось месяц назад. Прием документов продлится до 30 апреля. Проголосовать за кандидата можно с 25 по 31 мая. Выборы пройдут в сентябре 2026 года. Избиратели проголосуют за депутатов Государственной думы, ЗакСа и МО "Автово". Дополнительные выборы состоятся в МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское". Посмотреть, кто и по какому избирательному округу намерен выдвинуть свою кандидатуру, можно на интерактивной карте ЗАКС.Ру.

