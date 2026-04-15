Муниципал
ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 15 апреля 2026, 17:38

Мундеп Лошак подалась на праймериз "Единой России"

Депутат МО "Аптекарский остров" Валерия Лошак подала документы на праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Законодательное собрание Петербурга, написала она в своих соцсетях. Лошак намерена баллотироваться в городской парламент от региональной группы кандидатов №3. 

"Я убеждена: депутат — это тот, кто рядом. Кто слышит. Кто действует. Кто искренне участвует и помогает. Я готова работать честно, открыто и системно — ради развития своего родного Петроградского района, Санкт-Петербурга и нашей страны," - написала кандидатка в соцсетях.

Валерия Лошак родилась в 1988 году в Ленинграде.Занимается изобразительным искусством. Лошак основала благотворительный фонд "Мы рисуем", участвовала в реализации проекта "Народная скульптура "Защитник отечества". В рамках проекта она вместе с другими петербуржцами создала скульптуру героя СВО выше человеческого роста. За эту работу Лошак наградил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в октябре 2025 года. Сейчас скульптура хранится в администрации Петроградского района. 

На праймериз от "Единой России" по третьей региональной группе кандидатов также заявились действующий депутат Заксобрания Марина Макарова, научный руководитель СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов и медик Михаил Буткевич.

Дарья Нехорошева / Фото: Валерия Лошак


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Лошак Валерия Викторовна
Упоминаемые персоны
Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама