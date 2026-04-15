Мундеп Лошак подалась на праймериз "Единой России"

Депутат МО "Аптекарский остров" Валерия Лошак подала документы на праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Законодательное собрание Петербурга, написала она в своих соцсетях. Лошак намерена баллотироваться в городской парламент от региональной группы кандидатов №3.

"Я убеждена: депутат — это тот, кто рядом. Кто слышит. Кто действует. Кто искренне участвует и помогает. Я готова работать честно, открыто и системно — ради развития своего родного Петроградского района, Санкт-Петербурга и нашей страны," - написала кандидатка в соцсетях.

Валерия Лошак родилась в 1988 году в Ленинграде.Занимается изобразительным искусством. Лошак основала благотворительный фонд "Мы рисуем", участвовала в реализации проекта "Народная скульптура "Защитник отечества". В рамках проекта она вместе с другими петербуржцами создала скульптуру героя СВО выше человеческого роста. За эту работу Лошак наградил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в октябре 2025 года. Сейчас скульптура хранится в администрации Петроградского района.

На праймериз от "Единой России" по третьей региональной группе кандидатов также заявились действующий депутат Заксобрания Марина Макарова, научный руководитель СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов и медик Михаил Буткевич.

