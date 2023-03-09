Депутат Буцкая заявила о необходимости "вывести" аборты из коммерческих клиник

В Госдуме не обсуждают вопрос полного запрета абортов, заявила РИА "Новости" первый зампред парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. При этом она указала на необходимость "вывести" прерывание беременности из деятельности коммерческих клиник, чтобы государству было удобнее следить за этим.

"Первое направление – вывести аборты, которые делаются в коммерческих клиниках, чтобы прерывание беременности было видно государству", - приводит информагентство заявление Буцкой. Депутат оговорилась, что речи о запрете не идет. "Мы говорим о том, что мы хотим видеть и помогать, быть рядом в момент принятия решения", - объявила она.

Также депутат заявила о необходимости проработки вопроса продажи средств для медикаментозного аборта. "Продажа средств для медикаментозного аборта возможна только в медицинских клиниках по рецепту и назначению врача. Поэтому все, что продается иным путем, это и так незаконно", - отметила она и назвала "ребусом" для депутатов вопрос ужесточения наказания с тем, чтобы можно было отыскивать не только курьеров, но и организаторов продаж.

Ранее патриарх Кирилл выступил против финансирования абортов из российского бюджета.