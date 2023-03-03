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Новости 17:39

Патриарх Кирилл высказался против бюджетного финансирования абортов

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл высказался против бюджетного финансирования абортов

Финансирование абортов из бюджета противоречит убеждениям верующих на наносит урон обществу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем приветствии участникам VI Международного гиппократовского медицинского форума. Текст обращения опубликован 3 марта на сайте патриархии.

"Позиционирование аборта как бесплатной медицинской услуги, финансируемой из государственного бюджета, противоречит религиозным убеждениям миллионов людей, из чьих налоговых поступлений оплачиваются эти процедуры, и наносит серьезный удар по нашему обществу, переживающему демографический кризис", — обратился к медикам патриарх.

Предстоятель РПЦ отметил, что в последнее время государство озаботилось вопросом профилактики абортов и "уже достигнуты определенные результаты", однако "еще многое предстоит сделать". В связи с этим он призвал врачей, законотворцев и других граждан приложить все усилия к решению этого вопроса.

Попутно патриарх выразил удовлетворение борьбой ряда медиков за то, "чтобы врачебная сфера не превратилась в торговлю услугами, чтобы пациент не воспринимался как источник получения средств".

Ранее на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о запрете пропаганды бездетности среди несовершеннолетних.

Фото: patriarchia.ru


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