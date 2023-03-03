Патриарх Кирилл высказался против бюджетного финансирования абортов

Финансирование абортов из бюджета противоречит убеждениям верующих на наносит урон обществу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем приветствии участникам VI Международного гиппократовского медицинского форума. Текст обращения опубликован 3 марта на сайте патриархии.

"Позиционирование аборта как бесплатной медицинской услуги, финансируемой из государственного бюджета, противоречит религиозным убеждениям миллионов людей, из чьих налоговых поступлений оплачиваются эти процедуры, и наносит серьезный удар по нашему обществу, переживающему демографический кризис", — обратился к медикам патриарх.

Предстоятель РПЦ отметил, что в последнее время государство озаботилось вопросом профилактики абортов и "уже достигнуты определенные результаты", однако "еще многое предстоит сделать". В связи с этим он призвал врачей, законотворцев и других граждан приложить все усилия к решению этого вопроса.

Попутно патриарх выразил удовлетворение борьбой ряда медиков за то, "чтобы врачебная сфера не превратилась в торговлю услугами, чтобы пациент не воспринимался как источник получения средств".

Ранее на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о запрете пропаганды бездетности среди несовершеннолетних.

Фото: patriarchia.ru