ЕР нацелилась получить 55% голосов на выборах в Госдуму

Партия "Единая Россия" рассчитывает получить не менее 55% голосов по партийным спискам и победить в 195 из 225 одномандатных округов на выборах в Государственную думу в 2026 году, заявили в пресс-службе партии 19 марта. По словам секретаря генерального совета "Единой России" Владимира Якушева, партия перешла к активной подготовке для участия в выборах: идут партийные праймериз, сформирован кадровый резерв кандидатов.

"Цифры серьезные. Только достигнув их, будем считать, что штаб справился со своими задачами <...> Нам есть, о чем сказать – о том, что мы делали в течение этих пяти лет. Самое главное – не полениться, провести как можно больше встреч с избирателями, поговорить глаза в глаза о проблемах и достижениях, а также выслушать критику", - цитируют Якушева в пресс-службе партии.

В "Единой России" также выделили 30 регионов, которые попали в так называемую "красную зону" – в них партийное руководство прогнозирует сложности с избирательными кампаниями. В перечень вошел и Петербург.

Праймериз проходят с 25 по 31 мая. Для участия в кампании от "Единой России" кандидатам необходимо пройти эту процедуру. По данным сайта предварительного голосования, в Петербурге документы подали 28 человек. На участие в выборах депутатов Госдумы от Северной столицы претендуют Виталий Милонов, Сергей Боярский и руководитель петербургского отделения "Молодой гвардии "Единой России" Александр Амелин.

Ознакомиться с картой избирательных округов Петербурга на выборах 2026 года и претендентами на выдвижение в Госдуму и Заксобрание можно на сайте ЗАКС.Ру.

