Марина Макарова выдвинулась на праймериз "Единой России"

Депутат Законодательного собрания Марина Макарова подала документы для участия в праймериз "Единой России" на выборы в городской парламент, сообщили в пресс-службе партии 25 марта. Участвовать в партийных выборах дочь экс-спикера ЗакСа Вячеслава Макарова намерена по региональной группе № 3.

В VII созыв ЗакСа в 2021 году депутат была избрана по одномандатному округу № 3. Нынешний созыв стал для нее первым в карьере. После выборов она сменила фамилию с Лыбаневой на Макарову и вошла во фракцию "Единая Россия".

Макарова родилась в 1977 году в Ростове-на-Дону. Закончила Петербургскую академию МВД по специальности юрист и Северо-Западную академию государственной службы по направлению государственное и муниципальное управление. В 1998-2004 годах работала в МВД. Затем дважды, в 2009 и 2014 годах, была избрана в совет депутатов МО "Чкаловское".

В 2013 году Макарова стала заместителем главы Петроградского района, спустя четыре года ее назначили первым заместителем главы.

Праймериз "Единой России" стартовали 11 марта. В числе первых желающих участвовать в них оказались депутат ЗакСа Александр Ходосок и командир Гвардейского Ленинградского полка Михаил Коган. Первый из них намерен побороться за место в городском парламенте, второй — в Государственной думе. Из числа депутатов Заксобрания к настоящему моменту документы также подали Юрий Гладунов, Наталия Астахова, Анастасия Мельникова, Александр Ржаненков, Константин Чебыкин и Вера Сергеева.

