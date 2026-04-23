Начальник ГУ МЧС по Петербургу Аникин пошел на праймериз в ЗакС

В Петербурге документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" подал начальник регионального ГУ МЧС Алексей Аникин, рассказали в пресс-службе партии. Претендент намерен участвовать в праймериз в Законодательное собрание в составе 17-й региональной группы кандидатов.

В составе той же группы выдвинулись депутат МО "Княжево" Дмитрий Князев, военный пенсионер Олег Кудрявцев и и. о. заведующего терапевтическим отделением поликлиники № 43 Елизавета Феоктистова. Князев и Кудрявцев участвовали в СВО, что даст им дополнительные 25% к полученным на праймериз результатам.

Аникин родился в Ленинграде в 1964 году. Окончил Ленинградское пожарно-техническое училище МВД СССР, Высшую школу МВД России и Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования. Работал в противопожарной службе по Петербургу, с мая 2007 года трудится в региональном ГУ МЧС. Должность начальника занимает с июля 2015 года. В 2021 году Аникин уже выдвигался в ЗакС, но после выборов отказался от мандата.

Прием заявок на праймериз ЕР продлится до 30 апреля, регистрация избирателей завершится 29 мая. Сами предварительные выборы пройдут в течение недели с 25 по 31 мая.

