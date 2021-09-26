Глава МЧС Петербурга Алексей Аникин отказался от мандата депутата Заксобрания

Аникин, напомним, возглавлял городской список ЕР на выборах в локальный парламент. Всего партии достанется 29 мест в ЗакСе.

Руководитель петербургского городского управления МЧС Алексей Аникин решил отказаться от мандата депутата Законодательного собрания, сообщил он сам "Фонтанке" . Выдвигавшийся от "Единой России" спасатель останется на занимаемом посту.

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