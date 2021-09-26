Глава МЧС Петербурга Алексей Аникин отказался от мандата депутата Заксобрания

Руководитель петербургского городского управления МЧС Алексей Аникин решил отказаться от мандата депутата Законодательного собрания, сообщил он сам "Фонтанке". Выдвигавшийся от "Единой России" спасатель останется на занимаемом посту.
Аникин, напомним, возглавлял городской список ЕР на выборах в локальный парламент. Всего партии достанется 29 мест в ЗакСе.
Мандат главы регионального подразделения МЧС по итогу достанется бывшему депутату, экс-правоохранительнице и руководительнице петербургского муниципалитета "Пискарёвка" Вере Сергеевой.
Первое заседание нового созыва Заксобрания состоится уже 29 сентября.