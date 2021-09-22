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Новости 17:21

Первое заседание нового созыва ЗакСа состоится 29 сентября

фото ЗакС политика Первое заседание нового созыва ЗакСа состоится 29 сентября

Седьмой созыв Законодательного собрания Петербурга впервые соберется в среду, 29 сентября, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Согласно традиции Мариинского дворца, его должен открыть старейший депутат ЗакСа. В новом созыве это 74-летний Борис Зверев из КПРФ. 

Накануне итоги выборов утвердил Горизбирком. Отметим, что партии еще не объявили, кто из избранных кандидатов-списочников станут депутатами, а кто откажется от мандатов в пользу однопартийцев. В частности, в "Справедливой России - За Правду" ЗАКС.Ру сообщили, что этот вопрос находится в стадии обсуждения.

У "Единой России" в новом парламенте 29 мест. В городской части списка прошли Алексей Аникин, Анастасия Мельникова, Александр Бельский, Андрей Кутепов и Павел Крупник. От региональных групп Юрий Гладунов, Всеволод Беликов, Антон Соловьев, Алексей Цивилев, Антон Рудаков и Олег Милюта. Одномандатные округа выиграли единороссы Наталия Астахова, Александр Ржаненков, Константин Чебыкин, Елена Рахова, Александр Кущак, Игорь Высоцкий, Александр Ходосок, Валерий Гарнец. Николай Бондаренко, Андрей Горшечников, Андрей Рябоконь, Денис Четырбок, Алексей Далматов, Михаил Барышников, Алексей Макаров, Любовь Егорова, Юрий Авдеев и Елена Киселева

КПРФ увеличила свою фракцию с трех до семи мест. Ее представят прошедшие в городской части списка Роман Кононенко, Вячеслав Бороденчик и Александр Рассудов, избравшиеся от региональных групп Дмитрий Дмитрий и Борис Зверев, а также победившие по одномандатным округам Ирина Иванова и Алексей Зинчук. 

Пять мест у "Справедливой России - За Правду". В городской части списка партии были Марина Шишкина, Олег Нилов и Елена Драпеко. Двое последних, вероятно, откажутся от заксовских мандатов в пользу думских. По одномандатным округам у эсеров выиграли Андрей Алескеров и Михаил Амосов

У "Новых людей" будет три представителя в парламенте. Это прошедшие по городкой части списка Ольга Герасина и Дмитрий Панов, а также победивший по округу Дмитрий Павлов. 

ЛДПР на выборы в ЗакС, как обычно вел лидер партии Владимир Жириновский. Скорее всего, заседать в парламенте Петербурга он откажется и его мандат перейдет к Павлу Иткину. Также по городской части списка избрался Юрий Ломакин, а по округу - Андрей Малков.

Партию "Яблоко" представят два депутата: Борис Вишневский и Александр Шишлов

Кроме того, в парламент попала самовыдвиженка Марина Лыбанева, которая вскоре должна вернуть девичью фамилию Макарова.


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