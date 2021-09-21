Марина Лыбанева решила стать Макаровой

Дочь спикера Заксобрания шестого созыва Вячеслава Макарова, замглавы Петроградского района Марина Лыбанева решила взять фамилию отца после победы на выборах в городской парламент, пишет "Фонтанка".

Утром во вторник, 21 сентября, она отнесла соответствующее заявление в районный ЗАГС. В штабе Лыбаневой ЗАКС.Ру подтвердили эту информацию.

Лыбанева шла на выборы в ЗакС самовыдвиженкой по округу № 3, который ранее в парламенте представлял ее отец. Это территория всего Петроградского района, муниципалитет "Ланское" и часть МО "Озеро Долгое".

Согласно данным ГАС "Выборы", после обработки 55,4 тысяч действительных бюллетеней Лыбанева почти с троекратным преимуществом обходит своего ближайшего конкурента - кандидата от "Справедливой России - За Правду" Игоря Королева. У нее 31,2 тысяч голосов, у Королева - 11,1 тысяча.

Напомним, на выборах в округе № 3 случилось несколько скандалов. Минимум дважды здесь предотвращали попытки вброса бюллетеней за Лыбаневу. В ночь после выборов полиция задерживала независимых членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса на многих избирательных участках Петроградской стороны.