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Выборы 2021

Новости 12:21

Марина Лыбанева решила стать Макаровой

фото ЗакС политика Марина Лыбанева решила стать Макаровой

Дочь спикера Заксобрания шестого созыва Вячеслава Макарова, замглавы Петроградского района Марина Лыбанева решила взять фамилию отца после победы на выборах в городской парламент, пишет "Фонтанка".

Утром во вторник, 21 сентября, она отнесла соответствующее заявление в районный ЗАГС. В штабе Лыбаневой ЗАКС.Ру подтвердили эту информацию.

Лыбанева шла на выборы в ЗакС самовыдвиженкой по округу № 3, который ранее в парламенте представлял ее отец. Это территория всего Петроградского района, муниципалитет "Ланское" и часть МО "Озеро Долгое"

Согласно данным ГАС "Выборы", после обработки 55,4 тысяч действительных бюллетеней Лыбанева почти с троекратным преимуществом обходит своего ближайшего конкурента - кандидата от "Справедливой России - За Правду" Игоря Королева. У нее 31,2 тысяч голосов, у Королева - 11,1 тысяча.

Напомним, на выборах в округе № 3 случилось несколько скандалов. Минимум дважды здесь предотвращали попытки вброса бюллетеней за Лыбаневу. В ночь после выборов полиция задерживала независимых членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса на многих избирательных участках Петроградской стороны.   


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