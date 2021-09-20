На задержанных членов УИК №1616 в Петроградском районе хотят составить протоколы о помехах работе избиркома

Полицейские собираются оформить на задержанных членов УИК №1616 в Петроградском районе Петербурга протоколы по ст. 5.69 КоАП (вмешательство в осуществление избирательной комиссией законных полномочий), сообщила Ирина Фатьянова в своем телеграм-канале.

Фатьянова сообщала, что с этого УИК увезли всех членов с правом совещательного голоса в 18-й отдел полиции. "ОВД-Инфо" сообщает, что это Павел Цаюков, Екатерина Романюта и Анастасия Шишлова. Поводом для их задержания стало то, что они якобы мешали подсчету голосов.

Также в 18-й отдел доставили троих ЧПСГ с УИК №1653 и еще одного - Сергея Владимирова - с УИК №1658. Четырех задержанных с участков №1876 и 1877 увезли в 35-й отдел полиции. Фатьянова сообщала, что, по ее оценкам, всего в Петроградском и Приморских районах задержали порядка 20 членов комиссий, и некоторые из участков остались без наблюдения.

К задержанным выехал кандидат в депутаты Госдумы Борис Вишневский, он был в 18-м отделе и далее сообщил, что отправился в 35-й.