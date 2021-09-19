Фатьянова сообщила о задержании почти 20 членов комиссий в Петербурге

В Петербурге после окончания голосования на выборах задержали почти 20 человек, присутствовавших на УИКах на Петроградской стороне и в Приморском районе, более 30 выгнали с участков, сообщает Ирина Фатьянова. Она обратила внимание на то, что некоторые участки остались полностью без наблюдателей.

Она сообщала о задержаниях четверых членов с правом совещательного голоса на УИК №№ 1876, 1877, троих - на УИК №1653. Также "Наблюдатели Петербурга" сообщили о задержании члена комиссии с правом решающего голоса Владислава Сергеева на УИК №1770. Последнего увезли в 25-й отдел полиции, остальных - в 35-й и 18-й отделы. "ОВД-Инфо" сообщает, что в 18-й отдел не пускают адвоката Игоря Скачко, который выехал к задержанным.

Ранее сообщалось о задержаниях на УИК №№1809 и 1658. На УИК №803 задержали председателя и одного из членов после того, как они устроили погром, разбросав бюллетени по полу помещения для голосования.