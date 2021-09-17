На УИК 1615 при попытке вброса задержали молодого человека

В Петроградском районе, на участке № 1615 удалось предотвратить вброс лишних бюллетеней в урну, что отражено на видеозаписи, выложенной в YouTube кандидатом в депутаты Госдумы по округу №216 Михаилом Богдановым. Вместо четырех бюллетеней молодой человек попытался опустить в урну восемь листов, что вовремя было пресечено Богдановым. В ситуацию вмешались полицейские и увели в сторону героя видеоролика.

На другой видеозаписи задержанный рассказал, что четыре из восьми бюллетеней он получил не на участке, а заранее, в запечатанном конверте, который ему передали во дворе около станции метро "Автово".

Отметим, что выборы на Петроградской стороне, считающейся "вотчиной" спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, традиционно сопровождаются скандалами и странностями. Не обошлось без них и 17 сентября 2021 года: ранним утром на участках 1656 и 1657 были замечены хорошо организованные курсанты, продемонстрировавшие аномальную явку.