Бельский: Восьмой созыв ЗакСа полностью пересядет на отечественные автомобили

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 20 июля заявил, что депутаты следующего созыва городского парламента будут пользоваться исключительно автомобилями отечественного производства. По его словам, сейчас на российских машинах ездят более 30 депутатов Заксобрания. При этом претензий к транспорту от парламентариев и их водителей спикеру не поступало. Свой прогноз Бельский озвучил в интервью изданию "МК в Питере".

"Более 30 [депутатов Заксобрания ездят на отечественных автомобилях]. И я пока не слышал каких-то жалоб или нареканий от депутатов, а они, соответственно, — от своих водителей. У нас также есть девять депутатов, которые вообще отказались от служебных автомобилей" — сказал Бельский.

Отвечая на вопрос журналиста, перейдет ли следующий созыв полностью на отечественный автопарк, спикер ответил: "Абсолютно точно".

Переход Заксобрания на автомобили российского производства начался в 2025 году — до этого многие парламентарии ездили на Toyota Camry. В январе 2025 года в автопарк Мариинского дворца поступили первые машины петербургской марки XCITE, которые передали сотрудникам аппарата парламента. В июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме Бельский, осмотрев кроссовер XCITE X-Cross 8, назвал автомобиль "шикарным" и сообщил, что "50 штук уже приобретены для Законодательного собрания Санкт-Петербурга". В августе 2025 года, по его подсчетам, на отечественные машины пересели 23 из 50 депутатов. Тогда спикер выразил уверенность, что до конца года большинство парламентариев будут пользоваться петербургскими автомобилями.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру