Петербургская делегация во главе с Бельским посетила Рио-де-Жанейро

Делегация петербургских депутатов, возглавляемая спикером парламента Александром Бельским, посетила один из крупнейших городов Бразилии – Рио-де-Жанейро. Бельский вместе председателем комитета по внешним связям Евгением Григорьевым посетил Национальный мемориал павшим во Второй мировой войне, где возложили венок к могилам бразильских солдат. Также председатель ЗакСа оставил запись в книге почетных гостей:

"Бразильский народ, воевавший вместе с союзниками за свободу мира и независимость, показал подлинный героизм. Россия, город-герой Ленинград – Санкт-Петербург хранят память и благодарность павшим в борьбе с нацизмом".

Бразилия стала единственным государством Латинской Америки, которое отправило своих солдат в Европу в составе антигитлеровской коалиции, рассказал Бельский в своих соцсетях 18 сентября.

Напомним, делегация из Петербурга отправилась в Бразилию в начале недели для участия в форуме БРИКС. Кроме Бельского, в состав делегации вошли депутаты Павел Крупник и Валерий Гарнец. В столице государства Бразила также состоялась встреча главы комитета по внешним связям Григорьева с представителем Россотрудничества в Бразилии Андреем Прокиным. Стороны обсудили программу мероприятий Петербурга в Рио-де-Жанейро в 2027 году - в год 40-летия установления побратимских связей между Рио-де-Жанейро и Петербургом.

Константин Леньков / Фото: Александр Бельский