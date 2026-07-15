Беглов встретился с главой исполкома ОНФ в Петербурге Кондратьевой

Губернатор Александр Беглов 15 июля провел рабочую встречу с главой петербургского исполкома общественного движения "Народный фронт" Екатериной Кондратьевой. Стороны обсудили поддержку участников специальной военной операции, запрет продажи вейпов несовершеннолетним и работу по ликвидации ночной торговли алкоголем в городе.

Общественница опубликовала видео со встречи с губернатором в соцсетях. На нем глава города и Кондратьева сидят за столом и обсуждают успехи "Народного фронта". Судя по речи, сказанной Бегловым в видеоматериале, он положительно оценивает работу организации.

— Спасибо за ваше служение родному городу, родному нашему движению, которое вы возглавляете. Вы даете хороший результат, объединяете и молодежь, и жителей серебряного возраста. То, что вы делаете — это, действительно, великое дело, — сказал Беглов.

Общественница рассказала о мерах поддержки бойцов СВО и их родственников, а также о результатах отработки просьб и заявлений россиян, связанных с вопросами ЖКХ, благоустройством, социальной помощью и здравоохранением. По ее словам, представители "Народного фронта" успели отработать порядка 42 тысяч из 214 тысяч обращений, поступивших от петербуржцев на прямую линию организации в 2025 году. Из них решены вопросы по 486 заявлениям. Общественница поблагодарила Беглова в участии проектов "Народного фронта" и отметила эффективность взаимодействия общественного движения и правительства города.

Кондратьевой 42 года. Она возглавляет региональный исполком "Народного фронта" с сентября 2022 года и занимает должность директора в благотворительном фонде "Добродушие". Сейчас Кондратьева планирует баллотироваться в петербургский парламент. В общегородском списке "Единой России" она идет четвертым номером. Ее также выдвинули в Госдуму по округу № 214, расположенном в Калининском районе. Конкуренцию по этому одномандатному округу ей могут составить депутат ЗакСа Дмитрий Панов ("Новые люди"), предприниматель Андрей Скоблов (ЛДПР), помощник депутата городского парламента Иван Чангли (КПРФ) и Наталья Миронова ("Справедливая Россия").

В 2021 году общественница пыталась избраться в Заксобрание и Государственную думу от "Новых людей". В прошлом она также работала советником спикера Законодательного собрания Александра Бельского.

Выборы назначены на 20 сентября. Петербуржцы проголосуют за депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". На местном уровне состоятся довыборы в трех муниципалитетах города.

Екатерина Гусева / Фото: Александр Беглов