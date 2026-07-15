ЦИК заверила списки кандидатов "Коммунистов России" на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия в ходе заседания 15 июля заверила федеральный список и список по одномандатным округам на выборы в Государственную думу от партии "Коммунисты России". Ранее ЦИК обнаружила ошибки в поданных документах и дала время партии на исправление недочетов в бумагах.

На заседании член ЦИК Евгений Шевченко предложил заверить списки, исключив из списка кандидатов по одномандатным округам двух человек — Якова Сидорова и Наталью Андрусенко. По его словам, партийцы не представили документы в установленные сроки. Сотрудники Центризбиркома поддержали решение единогласно.

"Коммунисты России" принесли документы в Центризбирком 9 июля. Сотрудники ЦИК нашли ошибки в сведениях 27 кандидатов партии. Замечания касались, в частности, нехватки информации о датах выдачи дипломов, месте проживания и их семейном статусе. У ряда кандидатов попросили конкретизировать партийную должность и передать документы о регистрации брака.

Партия выдвинула кандидатов на съезде 29 июня. Список состоит из 63 территориальных групп. В федеральную часть списка вошли восемь человек.

"Коммунисты России" также выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму по 80 округам. По состоянию на 15 июля члены Центризбиркома успели заверить списки ЛДПР, КПРФ, "Единой России", "Новых людей", "Яблока", "Справедливой России" и Партии пенсионеров. Документы для участия в думской кампании также подали "Зеленые" и "Родина". В бумагах этих партий ЦИК обнаружила ошибки.

Единый день голосования состоится 20 сентября 2026 года. Петербуржцы выберут депутатов Госдумы, Законодательного собрания и МО "Автово". В МО "Оккервиль", МО "Новоизмайловское" и МО "Красненькая речка" теризбиркомы назначили довыборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру