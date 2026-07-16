ГИК заверила списки кандидатов ЛДПР на выборы в Заксобрание

Петербургская избирательная комиссия 16 июля заверила общегородской список и список кандидатов по одномандатным округам от ЛДПР, выдвинутых на выборы в Законодательное собрание. Члены ГИК не нашли ошибок и недочетов в поданных документах.

Региональное отделение ЛДПР подало документы в Горизбирком 14 июля. В передаче бумаг участвовали первый замкоординатора отделения Иван Есипов, замкоординатора по идеологической работе Александр Устименко и глава партийной "молодежки" Мария Гущина.

Кандидатов на выборы в Законодательное собрание петербургское отделение ЛДПР утвердило в начале июля. Общегородской список возглавил лидер партии, депутат Госдумы Леонид Слуцкий. В первую пятерку также вошли Есипов, депутаты Заксобрания Павел Иткин и Максим Яковлев, а также Устименко. По одномандатным округам партия выдвинула Иткина, депутата ЗакСа Андрея Малкова и Устименко — они будут баллотироваться в округах № 22, № 21 и № 4 соответственно. Всего в списке кандидатов по единому избирательному округу отмечены 78 кандидатов, также партия представила одномандатников по всем 25 одномандатным округам.

По состоянию на 16 июля Горизбирком уже заверил списки КПРФ, "Новых людей", "Справедливой России", и "Яблока". Этап регистрации списков прошли "Зеленые" и "Единая Россия".

Выборы назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование по ним продлится три дня, с 18 по 20 сентября. Петербуржцам предстоит выбирать депутатов Госдумы и Заксобрания, а также депутатов МО "Автово". Довыборы состоятся в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру